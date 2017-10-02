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Яндекс: «краснодарские каннибалы» попали в Топ запросов казанцев

Яндекс: "краснодарские каннибалы" попали в Топ запросов казанцев
16+
Фото: архив ProKazan

Подозреваемые в убийстве 30 человек в Краснодаре каннибалы попали в список наиболее популярных запросов Яндекса, об этом ProKazan.ru сообщил региональный представитель компании.

Полный Топ выглядит следующим образом:

1. Банкротство авиакомпании «ВИМ-Авиа» – 88 баллов
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6. День пожилого человека – 84 балла
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7. Мем «Это фиаско, братан» – 79 баллов
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Н. Вильданов, 03.10.2017, 16:01
Тэги: Интернет
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