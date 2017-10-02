Яндекс: «краснодарские каннибалы» попали в Топ запросов казанцев

Подозреваемые в убийстве 30 человек в Краснодаре каннибалы попали в список наиболее популярных запросов Яндекса, об этом ProKazan.ru сообщил региональный представитель компании.
Полный Топ выглядит следующим образом:
1. Банкротство авиакомпании «ВИМ-Авиа» – 88 баллов
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2. День учителя – 87 баллов
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3. Премьера фильма «Крым» – 85 баллов
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4. Смерть актёра Егора Клинаева – 84 балла
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5. Фотографии стримерши Карины – 84 балла
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6. День пожилого человека – 84 балла
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7. Мем «Это фиаско, братан» – 79 баллов
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8. Краснодарские каннибалы – 79 баллов
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