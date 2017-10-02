В Казани эвакуировали университеты — КФУ, КХТИ, КАИ, ТИСБИ

В эти минуты в Казани продолжается массовая эвакуация людей из общественных мест. В городе после анонимных звонков эвакуируют университеты - КФУ, КХТИ, КАИ, ТИСБИ, КГЭУ.
Также пользователи соцсетей сообщают об эвакуации общежитий вузов.
В эти минуты в Казани продолжается массовая эвакуация людей из общественных мест. В городе после анонимных звонков эвакуируют университеты - КФУ, КХТИ, КАИ, ТИСБИ, КГЭУ.
Также пользователи соцсетей сообщают об эвакуации общежитий вузов.
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