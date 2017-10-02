Казанский лукбук: репетитор в драповой шляпе, ярком шарфе и пальто из секонд хенда

Проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся

АЛЕКСАНДРА ЗЯБЛИЦЕВА, 22 года

Студентка, репетитор иностранных языков

@_sashasay

1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?

- Не придерживаюсь единого стиля, так как каждый день выбираю образ под настроение, учитывая планы на день. Люблю, чтобы было стильно и удобно. Ношу классику, спорт, casual, повседневные образы.

2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?

- Мне кажется, что современная мода и ее веяния могут сочетать в себе несочетаемое, например, классическое платье и спортивная обувь, раньше это выглядело бы нелепо, а сейчас при интересном сочетании считается показателем стиля и вкуса. Но что для меня всегда будет странно, и что я сама никогда не надену так это, например, брюки с принтом, к примеру, цветок/узор с рубашкой/футболкой тоже с принтом или в полоску.

3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?

- Я кофеман и поэтому очень люблю казанские кофейни, всякие уютные места - "Жаворонок", "Нефть", "Даблби", Мама Deli, "Коржик". Для прогулок выбираю тихие парки и улицы, люблю парк Горького, улицы Камала, Гоголя, Толстого, Кремлевскую набережную, набережную на Меридианной.

4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ В КАЗАНИ?

- Любимых магазинов одежды в Казани очень мало, стараюсь привозить вещи из путешествий. НА самом деле, я очень редко трачу деньги на шмотки, люблю сочетать предметы уже имеющегося гардероба, и покупаю вещь, только если очень нравится или нужно. Иногда одеваюсь в шоурумах, например, в Street Store, люблю находки в second hand, а также магазины: Pull&Bear, Stradivarius, Uniqlo, Nike.