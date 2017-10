Астрофизик из КФУ не получил Нобелевскую премию по физике

Почетный профессор КФУ Рашид Сюняев не получил Нобелевскую премию по физике. Лауреатов премии объявили сегодня в Стокгольме.

Нобелевскую премию получили американские ученые Кип Торн, Райнер Вайсс и Берри Бэрриш за открытие гравитационных волн на детекторе LIGO.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Physics is awarded to Rainer Weiss, Barry C. Barish and Kip S. Thorne @LIGO. pic.twitter.com/za1GNsAfnE