Астрофизик из КФУ не получил Нобелевскую премию по физике

Почетный профессор КФУ Рашид Сюняев не получил Нобелевскую премию по физике. Лауреатов премии объявили сегодня в Стокгольме.

Нобелевскую премию получили американские ученые Кип Торн, Райнер Вайсс и Берри Бэрриш за открытие гравитационных волн на детекторе LIGO.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Physics is awarded to Rainer Weiss, Barry C. Barish and Kip S. Thorne @LIGO. pic.twitter.com/za1GNsAfnE — The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2017 г.

Watch the announcement of the 2017 #NobelPrize in Physics! pic.twitter.com/Ds42NWGcW8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2017 г.

Напомним, российский астрофизик Сюняев был номинирован за глубокий вклад в понимание Вселенной, в том числе ее происхождения, процессов образования галактик, аккреции дисков черных дыр и многие другие космологические явления.

Для справки



Рашид Сюняев — почетный академик Академии наук РТ. За свои уникальные научные исследования он удостоен многих престижных международных наград, в том числе премии Крафурда по астрономии Королевской академии наук Швеции, награды имени Рассела (высшее отличие Американского астрономического общества), международной научной премии (физика) имени короля Фейсала, премии Киото. В 2012 году ему присуждена медаль Бенджамина Франклина по физике за фундаментальный вклад в понимание ранней Вселенной и свойств черных дыр.