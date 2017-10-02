Массовая эвакуация в Казани: эвакуировали еще несколько школ, здание УФАС РТ, штаб КПРФ

Как пояснили в спецслужбах — хакерская атака на республику

В настоящее время в Казани продолжается массовая эвакуация людей из нескольких школ города, сообщают пользователи в соцсетях.

Эвакуация проходит в школах №179, 31, 86, 67, 122, 26, 15, 159, 55, 146, 85, 177.

Также было эвакуировано здание УФАС РТ. Звонок о заложенной бомбе поступил и в партийный офис КПРФ, сообщил депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев в своем «Твиттере».

Звонок о заложенной бомбе поступил в партийный офис КПРФ на ул. Дзержинского 5. Партийный штаб эвакуирован. #эвакуация pic.twitter.com/Yo7oXelGwV — Артем Прокофьев (@Artem_Prokofiev) 3 октября 2017 г.

Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило и в партийный офис «Единой России» на улице Горького и массажные салоны в центре города.

Как сообщает KazanFirst со ссылкой на источник в спецслужбах, это хакерская атака на республику.

- Звонки поступают с одного и того же IP-адреса, не исключено, что из-за границы. Неизвестные пытаются отвлечь от работы правоохранительные органы и посеять панику среди населения, - говорится в сообщении.

Также сегодня были эвакуированы детские сады. Однако воспитатели в детсаду ProKazan сообщили, что это учения.

Напомним, ранее были эвакуированы Госсовет РТ, Исполком Казани, Дворец земледельцев и еще несколько министерств, IT-парк.

Отметим, что анонимные звонки с информацией об угрозе взрыва стали поступать с 11 сентября по всей России. В свою очередь, в Минобороны и МЧС опровергли предположения о масштабных учениях. 16 сентября в Казани прошла эвакуация торгового центра «Кольцо», ТЦ «Южный» и «Миллениум», а позже были эвакуированы еще несколько объектов в городе.