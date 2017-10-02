В России у судей могут появиться свои больницы и санатории

Верховный суд России разработал законопроект, который предполагает создание специальных медицинских учреждений для работников судебной системы по всей стране. При этом обращаться в такие больницы смогут и члены семей судей, сообщают «Известия».

Законопроект планируют обсудить 3 октября на заседании пленума Верховного суда. При поддержке документа участниками заседания он может быть внесен в Госдуму до конца 2017 года.

Ожидается, что если нововведение вступит в силу, полномочия на создание таких учреждений будут у судебного департамента при ВС. Этой структуре также предоставят право обеспечивать работников системы ведомственными санаториями.

На данный момент медицинская помощь и лекарства для работников судебной системы и членов их семей оплачиваются из федерального бюджета.