В Казани возбудили дело на гендиректора компании «МЭЛТ»

В Казани на генерального директора ООО «Мэлт» 49-летнего Евгения Самарского и 43-летнюю Гульнару Купчихину Следственный комитет возбудил уголовное дело за уклонение от уплаты налогов, об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомстваю

- Самарский с Купчихиной при подготовке налоговых деклараций неправомерно включали в вычеты по НДС суммы налога без подтверждающих документов и таким образом в 2012-2014 годы уклонились от уплаты налогов на добавленную стоимость и налогу на прибыль с организации на сумму более 18,2 млн. рублей. Кроме того, в ходе проверки налоговым органом были начислены пени в размере более 7,3 млн. рублей, - сообщили в СК.

Было возбуждено дело по статье "уклонение от уплаты налогов с организации", идет расследование.