В Казани продлили ограничение движения по улице Баки Урманче

В Казани до 10 октября продлили ограничение движения по улице Баки Урманче около домов № 5, 6, 7 и 8 в направлении от проспекта Победы, сообщается на официальном сайте мэрии города.

- Закрытие связано с покраской надземного пешеходного перехода, - говорится в сообщении.

В связи с этим водителям рекомендуют воспользоваться улицами Г.Ахунова, М.Булатова и Оренбургским проездом. Кроме того, водителей также просят не парковать автомобили в дневное время вблизи надземного пешеходного перехода во избежание порчи машин при производстве покрасочных работ.