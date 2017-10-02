В Казани суд забрал у владельца два исторических дома на улице Баумана

В Казани Арбитражный суд Татарстана изъял два дома-памятника на улице Баумана у ООО «Дом на Проломной». После вступления решения в законную силу «Дом В. И. Щетинкина, начало ХIХ в., построен в 1856—1857 гг.» и «Дом В. И. Щетинкина, 1841−1844 г.г.» будут выставлены на публичные торги. Оба объекта на улице Баумана находятся в аварийном состоянии и требуют срочных работ по восстановлению, об этом сообщает Regnum.

Рассмотрение иска министерства культуры РТ несколько раз откладывалось, сам он был подан 4 мая 2017 года, при этом в апреле 2017 года ведомство уже пыталось подать подобный иск. По данным чиновников, нынешний собственник не соблюдает закон об охране культурного наследия, и объекты приходят в аварийное состояние.

В результате суд постановил передать в собственность Татарстана два аварийных здания на улице Баумана.

- Удовлетворить иск полностью, — говорится в материалах суда.