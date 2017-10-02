В Казани мужчина погиб при очистке колодца

В Казани в поселке Борисоглебское накануне днем погиб 55-летний мужчина, который спустился в колодец для его очистки, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Двое рабочих приехали к колодцу возле реки Казанка, 55-летний мужчина, надев маску, спустился в колодец, однако почувствовал себя плохо и попросил помощи у 36-летнего напарника. Второй мужчина без маски спустился и смог вытащить другого рабочего, однако тот погиб от отравления сероводородом.

Более молодой рабочий был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Следственный комитет ведет проверку происшествия.