СМИ: в России планируют вывести новый сорт картофеля

В России планируют вывести новый сорт картофеля. Минсельхоз уже подготовил программу по развитию его селекции, пишут «Известия».

Сообщается, что на это необходимо более 12,2 млрд рублей. Предполагается, что ученые проведут не менее 150 испытаний новых видов и гибридов картофеля в пяти различных природно-климатических зонах России.

Сейчас в России выращивают в основном сорта иностранных селекционеров. Таким образом, переход на отечественные клубни позволит побороть импортозависимость.