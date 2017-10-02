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В Татарстане начали укладывать дороги из бетона

В Татарстане начали укладывать дороги из бетона
16+
Фото: Ильнар Тухбатов/"Татар-информ"

На дорогах Татарстана начали укладывать бетон уникальной установкой из США. АО «Татавтодор» приобрело мобильную бетоносмесительную установку Zimmerman, которая способна производить бетон точно заданной консистенции.

- Машину приобрели еще в мае, и она уже выезжала на дороги республики для заливки площадок бетоном, - сказала начальник лаборатории Апастовского филиала АО «Татавтодор» Юлия Тимургазиева, передает «Татар-информ».

Так, по ее словам, бетоносмесительная установка устанавливается на базе четырехосного Volvo.

- Раньше мы принимали бетон мешалками – миксерами, и бетонная смесь предоставлялась нам в готовом виде, а здесь можно от 100 кг до 7 куб. м бетона в любое время приготовить. Если есть объект, где требуется 3 куб. м бетона, то мы можем его сделать за 15 минут, - отметилаТимургазиева.

Напомним, начать строить в Татарстане дороги из цемента предложил президент республики Рустам Минниханов. Об этом он сказал еще в апреле текущего года на коллегии минстроя РТ.

Кстати

В США бетонные (цементные) дороги появились более 50 лет назад, сейчас таких дорог там более 60 процентов от общего количества. Главное преимущество таких дорог перед асфальтовыми — долговечность. Срок службы бетонной дороги без капитального ремонта — не менее 20-25 лет, таким образом, из-за более редкого ремонта снижается стоимость эксплуатационных расходов.

Еще одно преимущество - бетон отражает на 30-50 процентов больше света, чем асфальт. Это преимущество становится особо актуальным в темное время суток.

Один из главных минусов бетонных дорог - цена, бетонное покрытие дороже асфальтового на 70–80%. 

Люция Кашапова, 03.10.2017, 08:42
Тэги: Строительство
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Комментарии

Горожанин03 октября 2017, 08:50
мобильный бетонный завод татавтодора для площадочек это совсем не строительство бетонных дорог. этот зимерман дорогу построит только на дачном участке
2
8
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герцог03 октября 2017, 09:04
правильное дело,но еще надо сверху золоченым металлом сантиметр слоя как делают в замках европы
4
0
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Горожанин03 октября 2017, 09:07
А они перенесут суровые русские зимы?!
4
1
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Горожанин03 октября 2017, 09:09
Бетонные дороги это хорошо, а то каждый год ремонтируют асфальтовые за счет наших налогов.
1
3
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Горожанин03 октября 2017, 09:11
В ответ на комментарий пользователя
мобильный бетонный завод татавтодора для площадочек это совсем не строительство бетонных дорог. этот зимерман дорогу построит только на дачном участке
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С чего это вдруг? Из статьи выходит, что он делает до семи кубов за замес и на замес ему необходимо 15 минут. То есть он заливает семью кубами участок и пока рабочие разравнивают Zimmerman он готовит следующий замес.
За восемь часов работы он может покрыть бетоном толщиной 20 см участок площадью 1100 кв. м. или стандартную загородную автомобильную полосу длиной 320 метров.
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7
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Казанец03 октября 2017, 09:23
В ответ на комментарий пользователя
А они перенесут суровые русские зимы?!
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Так под Казанью мимо Усад бетонке уже лет 10-15 и нормально стоит никто не жалуется
0
3
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Горожанин03 октября 2017, 09:42
Опять похоже бензин подорожает и налог на дороги вырастет...
0
2
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Пуфкин03 октября 2017, 09:53
Зима, дорожники торжествуя
На землю льют сырой бетон.
1
1
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Горожанин03 октября 2017, 10:00
В ответ на комментарий пользователя
С чего это вдруг? Из статьи выходит, что он делает до семи кубов за замес и на замес ему необходимо 15 минут. То есть он заливает семью кубами участок и пока рабочие разравнивают Zimmerman он готовит следующий замес.
За восемь часов работы он может покрыть бетоном толщиной 20 см участок площадью 1100 кв. м. или стандартную загородную автомобильную полосу длиной 320 метров.
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для строительства бетонных дорог или аэродромных покрытий требуются производительные рбу, а то и не один. укладывает этот бетон бетоноукладчик, а не четыре работяги. не путайте ремонт в рамках содержания или мелкого строительства (приоритет татавтодора) и большое строительство.
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0
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Форвард03 октября 2017, 10:17
Что то на фото армирования не видать.
0
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Горожанин03 октября 2017, 10:20
Чего же Вы не патриоты что ли, зачем у буржинов " хлам покупаете ? из навоза делайте.
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Валерий03 октября 2017, 10:22
В ответ на комментарий пользователя
Бетонные дороги это хорошо, а то каждый год ремонтируют асфальтовые за счет наших налогов.
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А бетонные вы пробовали ремонтировать!?
Вот на перекрестке возле Усад- уже волны и истирание!
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