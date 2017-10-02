В Татарстане начали укладывать дороги из бетона

На дорогах Татарстана начали укладывать бетон уникальной установкой из США. АО «Татавтодор» приобрело мобильную бетоносмесительную установку Zimmerman, которая способна производить бетон точно заданной консистенции.

- Машину приобрели еще в мае, и она уже выезжала на дороги республики для заливки площадок бетоном, - сказала начальник лаборатории Апастовского филиала АО «Татавтодор» Юлия Тимургазиева, передает «Татар-информ».

Так, по ее словам, бетоносмесительная установка устанавливается на базе четырехосного Volvo.

- Раньше мы принимали бетон мешалками – миксерами, и бетонная смесь предоставлялась нам в готовом виде, а здесь можно от 100 кг до 7 куб. м бетона в любое время приготовить. Если есть объект, где требуется 3 куб. м бетона, то мы можем его сделать за 15 минут, - отметилаТимургазиева.

Напомним, начать строить в Татарстане дороги из цемента предложил президент республики Рустам Минниханов. Об этом он сказал еще в апреле текущего года на коллегии минстроя РТ.

Кстати



В США бетонные (цементные) дороги появились более 50 лет назад, сейчас таких дорог там более 60 процентов от общего количества. Главное преимущество таких дорог перед асфальтовыми — долговечность. Срок службы бетонной дороги без капитального ремонта — не менее 20-25 лет, таким образом, из-за более редкого ремонта снижается стоимость эксплуатационных расходов.



Еще одно преимущество - бетон отражает на 30-50 процентов больше света, чем асфальт. Это преимущество становится особо актуальным в темное время суток.



Один из главных минусов бетонных дорог - цена, бетонное покрытие дороже асфальтового на 70–80%.