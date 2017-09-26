Татарстан откроет в Японии торговое представительство‍

Татарстан откроет свое представительство в Японии, заявил на бизнес-форуме "Татарстан-Япония" президент РТ Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РТ.
Открытие представительства будет способствовать дальнейшему развитию татарстано-японского сотрудничества. Торговым представителем республики станет Тамерлан Абдикеев.
Отметим, сейчас у Татарстана есть 11 торгово-экономических представительства в различных странах мира.
Ранее Минниханов в рамках рабочего визита в Японию встретился в Токио с руководством медицинской компанией "Токусикай". Японская компания работает по принципу «безотказной медицинской помощи» 365 дней в году 24 часа в сутки, а также занимается лечением онкологических заболеваний.