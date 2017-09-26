80-летнюю пенсионерку из Казани, которая исчезла после продажи квартиры, приютила семья

Пострадавшая от действий мошенников Елизавета Дмитриева обрела новый дом

81-летняя пенсионерка Елизавета Дмитриева, которая в результате обмана мошенников лишилась своей квартиры в Казани, живет в приемной семье. Об этом ProKazan.ru сообщил пресс-секретарь Министерства социальной защиты РТ Рафаил Гиниятуллин.

По словам Гиниятуллина, бабушка хорошо себя чувствует, за ней ухаживает новая семья.

Как одинокую бабушку лишили квартиры

Напомним, что Елизавета Дмитриева пропала в начале января после продажи своей квартиры. Бабушку, не имеющую родственнико в Татарстане, нашли в глухой деревне Базяково у неизвестных ей людей. Как рассказала нам волонтер Наталья, старушка не понимала, где она вообще находится.

- Как она оказалась в деревне, она не могла ответить, - рассказала Наталья. - Ее отмыли, отогрели, нашлась женщина, которая за ней ухаживает. Мы знаем, что бабушка недавно сняла пенсию, так что без денег она не сидит.

Когда мы лично отправились удостовериться, что с бабушкой все в порядке и отправились в Базяково самостоятельно, деревенские жители рассказали, что бабушку держат взаперти. Когда же мы нашли женщину, якобы приютившую у себя ЕлизаветуДмитриеву, то немало удивились ее поведению. Дама сначала начала кричать, что никакой старушки нет, а затем выпалила, что ее увезли. Когда, кто, а главное куда - это она просто проигнорировала, захлопнув перед нами ворота.

Позднее об обмане пенсионерки рассказала риелтор Елена Украинская. Свою причастность к мошенничеству она опровергает, всю вину взваливая на мужчину с именем Абузар.

- Квартира поступила на продажу по заявке ее, якобы племянника, которого зовут Абузяр, - рассказывает риелтор Елена Украинская. - Я не уполномочена проверять документы, я не участковый. Она сама представила его, открывала дверь только при нем. В начале никаких подозрений не возникло.

Наказание

После серии публикаций ProKazan.ru было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Органы соцзащиты забрали бабушку в престарелый дом. Абузара Нафигина полиция задержала, судебный процесс в отношении мужчины продолжается. С Дмитриевой он познакомился на улице, рассказал, что ему негде жить. Старушка предложила ему пожить у нее. Следствие считает, что именно он решил нажиться на беспомощности бабушки. Нафигин свою вину признал в полном объёме. Сделку с квартирой суд признал недействительной.