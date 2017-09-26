За совершение особо тяжкого преступления в Казани разыскивают мужчину

За совершение особо тяжкого преступления на территории Кировского района Казани разыскивается мужчина. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.

Приметы подозреваемого

В правоохранительных органах сообщили приметы подозреваемого - на вид около 23-27 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, глаза светлые, волосы волнистые русого (пепельного) цвета, кожа светлая, без загара, речь чистая, без акцента.

Мужчина был одет в черную футболку с короткими рукавами. С собой была маленькая мужская сумка черного цвета, надетая через плечо.

Людей, опознавших мужчину, просят звонить по телефонам: 8 (843) 554-03-81, +7 927 423 31 96.