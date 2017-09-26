В Казани осудили экс-главу ювелирного магазина, забравшую себе товары на 118 тысяч руб

В Казани осудили 26-летнюю девушку, работавшую управляющей ювелирного магазина, которая забрала себе ювелирные изделия на сумму в 118 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Преступления девушка совершала в магазине на улице Баумана в период с июля 2016 года по январь 2017 года. По данному факту было возбуждено дело по статье "Присвоение, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения", свою вину девушка признала, частично возместив ущерб.

Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.