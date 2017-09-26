В Татарстане полицейские изъяли более тонны нелегального табака для кальяна

В казанском магазине на улице Четаева и в зеленодольском гараже родственников хозяина магазина полицейские изъяли 1243 кг немаркированной табачной продукции, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По подозрению в приобретении, хранении и реализации немаркированных табачных изделий задержали двух местных жителей.

- Установлено, что с июня по август текущего года подозреваемые организовали канал поставки в Татарстан немаркированного кальянного табака различных зарубежных производителей с целью последующей реализации, - добавили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.171.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы до шести лет.