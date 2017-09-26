В Татарстане приставы объявили в розыск годовалого ребенка

Служба судебных приставов в Татарстане объявила в розыск 1,5-летнего Ярослава Иванова, которого забрал у матери 32-летний отец ребенка, об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает "Татар Информ".

Мальчик проживал в Зеленодольске.

- В связи с исполнительным производством об отобрании ребенка ведется розыск 32-летнего мужчины и его годовалого сына. Розыск по месту его регистрации и возможного местонахождения результатов не дал, - сообщили приставы

Со слов матери мальчика, мужчина 19 сентября выехал на черном Opel Insignia в сторону Ульяновска.

Рост пропавшего мальчика 94 – 106 сантиметров, светлые волосы, темные глаза, немного оттопырены уши.

Мужчине на вид 30 – 35 лет, рост 170 – 175 сантиметров, среднее телосложение, темные глаза, стрижка под «ноль», коротко остриженная борода и светло-русые усы.

Видевших ребенка или мужчину людей просят обращаться по номерам телефонов: 8 (843) 221 38 26, 8 937 284 71 19.