7 казанских школ вошли в топ-200 лучших учебных заведений для поступления в вузы России

Семь казанских школ вошли в топ-200 лучших учебных заведений для поступления в ведущие вузы России. Соответствующийрейтинг был составлен агентством RAEX (Эксперт РА).

Так, наивысшее место в рейтинге занял лицей №131 — 21 место. Лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ оказался на 48-м месте. Также в топе лучших учебных заведений оказались гимназия №7 им.Козина - 99-е место, гимназия №19 — 108-е место, далее школа №39 на 119-м месте, гимназия №102 на 175-м месте, школа №18 на 176-м месте.

Отмечается, что всего были обработаны сведения о поступлении более чем 93 тысяч выпускников из 12 тысяч российских школ.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что министерство образования и науки РТ составило рейтинг 100 лучших городских и сельских школ республики. Первое место в этом рейтинге занял казанский лицей №131, на втором месте расположился IT-лицей при КФУ. Третье место досталось набережночелнинской гимназии №26.