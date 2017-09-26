Во «ВКонтакте» ограничили фоновое прослушивание музыки в мобильных приложениях

В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничили фоновое прослушивание музыки в мобильных приложениях до часа в сутки. Об этом со ссылкой на агрегатор музыкального контента ​United Media Agency (UMA) сообщает издание Vc.ru.

UMA выступает посредником между Mail.Ru Group (владелец «ВКонтакте» и «Одноклассников») и правообладателями, заключая от лица холдинга лицензионные соглашения с издателями музыки.

Изменения вступили в силу 1 октября. Введенная мера коснулась не только официальных приложений соцсетей, но и отдельного приложения для прослушивания музыки Boom.

Как пояснили изданию в UMA, такие изменения — одно из условий соглашения с правообладателями, среди которых Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment и Merlin Network. При этом со временем ограничение фонового прослушивания музыки сократится с одного часа до 30 минут в сутки.

Для того чтобы слушать музыку без ограничений, теперь необходимо оформлять платную подписку за 149 руб. в месяц. ​В веб-версии, как отмечает Vc.ru, прослушивание музыки по-прежнему не ограничивается.​