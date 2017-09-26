Митрополит Татарстана предложил создать сеть православных детских садов‍

По его словам, необходимо "подумать о новых формах деятельности, в том числе, и с учреждениями, входящими в структуру Министерства образования республики"

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан предложил создать в республике сеть православных детских садов, об этом он заявил на съезде православных педагогов Татарстанской митрополии.

По его словам, необходимо "подумать о новых формах деятельности, в том числе, и с учреждениями, входящими в структуру Министерства образования республики".

- Важно помнить, что мы один народ и веками живем вместе. Нужно делать всё, чтобы, сохраняя свою этническую идентичность, мы оставались одним народом, - отметил митрополит.

Отметим, православные детские сады существуют в ряде регионов России.