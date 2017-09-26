В МВД Татарстана попросили рассказать, как к жителям относятся в отделе полиции

В МВД Татарстана попросили жителей республики пройти анонимный опрос, результаты которого повлияют на изменения в работе службы, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди вопросов - с каким отношением жители РТ сталкиваются в отделах полиции и какие именно преступления беспокоят горожан больше всего. Пройти опрос можно по ссылке.

- Результаты опросов будут использованы руководством МВД по Республике Татарстан для учета в работе с населением и внесения необходимых корректировок в оперативно-служебную деятельность, - отметили в ведомстве.