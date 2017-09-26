Центробанк отозвал лицензию у находящегося под санкциями США банка с филиалом в Казани

Темпбанк лишился лицензии на осуществление банковских операций, говорится в сообщении Банка России. 5 апреля 2017 года Центробанк ввел в этом банке временную администрацию. В июле регулятор​ продлил на три месяца мораторий на удовлетворение требований кредиторов Темпбанка.

По данным Центробанка, на балансе Темпбанка из-за неправильного управления был значительный объем проблемных «неработающих» активов».

Ранее сообщалось, что Центральный банк России отключил от своей системы расчетов «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП) московский Темпбанк. Отметим, что в мае 2014 года Минфин США ввел санкции против Темпбанка из-за сотрудничества с Сирией и Ираном.

Напомним, филиал Темпбанка в Казани был открыт в марте 2014 года.

Темпбанк занимал на 1 сентября занимал 174-е место место в банковской системе РФ.