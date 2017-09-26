Казань с начала года посетили более 2 млн туристов

С января по август текущего года Казань посетили 2,2 млн туристов. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили сегодня в ходе делового понедельника.

Отмечается, что больше всего туристов из Казахстана, Китая и Германии.

- Также было много туристов из Москвы, Владимирской, Кировской, Тюменской областей. Увеличился поток гостей и из Сибири, что можно назвать новым трендом, - отметила директор комитета по туризму Казани Дарья Санникова.

Сообщается, что большинство туристов приезжают в столицу Татарстана на 2-3 дня.

- Среднестатистический гость Казани в этом году - это женщина в возрасте от 26 до 35 лет, состоящая в браке, с высшим образованием, со средним доходом 20-30 тыс. рублей в месяц, - было отмечено в ходе совещания.

Напомним, в прошлом году Казань посетили 2,5 млн туристов.