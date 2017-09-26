Астрофизик из КФУ может стать лауреатом Нобелевской премии

Имена первых лауреатов Нобелевской премии уже будут оглашены сегодня, 2 октября

Почетный профессор КФУ Рашид Сюняев в этом году может получить Нобелевскую премию по физике. Об этом сообщает gazeta.ru.

Сообщается, что российский астрофизик номинирован за глубокий вклад в понимание Вселенной, в том числе ее происхождения, процессов образования галактик, аккреции дисков черных дыр и многие другие космологические явления.

Отмечается, что премию также могут получить исследователи из США и Голландии - Фаэдону Аворису, Полу МакЮэну и Корнелису Деккеру, которые внесли значительный вклад в исследования углеродных нанотрубок, графена, графеновых нанолент и их использования в электронике.

Имена первых лауреатов Нобелевской премии уже будут оглашены сегодня, 2 октября.

Для справки



Рашид Сюняев — почетный академик Академии наук РТ. За свои уникальные научные исследования он удостоен многих престижных международных наград, в том числе премии Крафурда по астрономии Королевской академии наук Швеции, награды имени Рассела (высшее отличие Американского астрономического общества), международной научной премии (физика) имени короля Фейсала, премии Киото. В 2012 году ему присуждена медаль Бенджамина Франклина по физике за фундаментальный вклад в понимание ранней Вселенной и свойств черных дыр.