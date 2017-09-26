СМИ: в России создадут операционную систему для самолетов

В России приступили к созданию операционной системы для самолетов. Как пишут «Известия», разработчики планируют применить ее для нового отечественного пассажирского самолета МС-21.

Сообщается, что собственная операционная система позволит защитить отечественную разработку от возможных санкционных ограничений западных стран.

- Сейчас на гражданских самолетах используется ряд зарубежных операционных систем реального времени (ОСРВ). В том числе иностранное программное обеспечение используется на самолетах SuperJet-100. Однако имеются очевидные риски их применения предприятиями отечественного приборостроения из-за санкционной политики западных стран, вследствие чего и была начата разработка отечественной, - пояснили в пресс-службе минпромторга.

В ведомстве также добавили, что разработан рабочий прототип ОСРВ, работающий на платформах отечественных разработчиков. Сертификационный пакет планируется получить в конце 2019 года.