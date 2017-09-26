В Казани сотрудники МЧС спасли ребенка, который застрял в дверном косяке

В Казани сотрудники МЧС спасли ребенка, пальцы которого застряли в дверном косяке. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Россиипо РТ.

Инцидент произошел накануне вечером в одной из квартир дома №156/26 по проспекту Победы. Спасатели сломали косяк двери и передали ребенка матери.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Лениногорске спасатели помогли щенку, который застрял в отверстии мусорного бака.