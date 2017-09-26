Синоптики предупредили о снеге и тумане в Татарстане

Сегодня ночью и завтра утром в Татарстане местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах туман. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура воздуха в республике этой ночью опустится до 1-3 градуса мороза. Холоднее всего будет на юге, юго-востоке и востоке республики.

Завтра днем максимальная температура воздуха составит 3-8 градусов тепла, осадков не ожидается.