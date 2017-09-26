Сегодня в Казани ожидается около 5 градусов тепла

Сегодня, 2 октября, в Казани ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, ветер северный умеренный. Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура воздуха составит +5..+7 градусов.

Сообщается, что утром по республике местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах - туман.

Отметим, что ровно год назад в этот день температура воздуха составляла +17 градусов, в 2015 году - около +11 градусов, а в 2014 году - около +4 градусов.