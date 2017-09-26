Минниханов предложил исследовательскому институту Mitsubishi сотрудничать с Иннополисом

Президент Татарстана встретился в Японии с представителями исследовательского Иститута Mitsubishi и пригласил представителей Института к сотрудничеству с Университетом Иннополис и другими вузами республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Отметим, что Институт осуществляет перспективные оценки развития общества, экономики, промышленности, стратегический бизнес-консалтинг и IT решения. Кроме того, организация предоставляет компаниям ИТ консалтинг и услуги по разработке таких систем, как: электронное правительство, управление ИТ проектами, ИТ решения в авиации и управлении дорожным движением и т.д.

Рустам Минниханов выразил уверенность, что международный опыт Института Mitsubishi будет полезен для республики.

Напомним, что в Японию Рустам Минниханов прибыл в составе российской делегации во главе с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Аркадием Дворковичем для участия в международном форуме «Наука и технологии в обществе»