Минниханов подшутил над своим пресс-секретарем, выложив его фото с «маской» олененка

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время рабочей поездки в Японии подшутил над своим пресс-секретарем Эдуардом Хайруллиным - он сфотографировал его, используя маску олененка для Stories.

За 3 часа фотография набрала 3,8 тысячи "лайков".

- Мне нравится, что наш президент помимо официальной части показывает, что он обычный человек с чувством юмора и задором! За счет этого как-то ближе к народу, - прокомментировала одна из подписчиц Минниханова.

Отметим, что 1-2 октября Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Японии в составе российской делегации. Он уже принял участие во встрече заместителя председателя Правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.