Работы по сносу оздоровительного центра ведутся с начала сентября

В Казани начали снос основного корпуса Комбината "Здоровье". Фотографии были опубликованы в паблике "Казань.Социальная группа" накануне в 20.00.

Напомним, оздоровительный комплекс закрылся с 1 июля. По словам гендиректора АО "Комбытсервис" (97 процентов акций этой компании принадлежат экс-мэру Казани Камилю Исхакову) Елены Гендельман, здесь будет построено новое здание, которое через год должно быть открыто.

Сам Камиль Исхаков сообщил, что в обновленном комплексе будут бассейны, русская и финская сауны, турецкие бани.

Кстати



Здание “Комбината здоровья” было построено в 70-е годы на месте Меркуловских бань. В советское время здесь любили отдыхать партийные лидеры, а в на 90-е годы банные процедуры часто захаживали представители криминальных группировок.