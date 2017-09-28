За смерть ребенка СК возбудил дело против врачей ДРКБ

Верхнеуслонский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении врачей за смерть двухлетнего ребенка. Об этом сообщает kznlive.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Ребенок умер 1 января 2017 года от пневмонии, гипоксического повреждения головного мозга и симптоматической эпилепсии. Уголовное дело возбуждено по статье “Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей”.

Следователи проверяют действия медицинского персонала больницы.