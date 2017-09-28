Сегодня в Казани ожидается 8 градусов тепла

Сегодня днем, 1 октября, в Казани ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура воздуха составит +6..+8 градусов, ветер северо-восточный умеренный.

В целом по республике ожидается такая же погода, однако на востоке, юге и юго-востоке Татарстана прогнозируются дожди.

Кстати, согласно архивным данным, ровно год назад в этот день в Казани было +15 градусов, а 4 октября воздух прогрелся до +19. Холодная осень началась в 2016 году с 6 октября.