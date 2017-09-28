Минтимеру Шаймиеву представили концепцию развития набережной Волги

Минтимер Шаймиев провел совещание на тему благоустройства набережной Волги на участке от святого источника «Габдрахман сахабә коесы» до гостиничного комплекса «Кул Гали» в Болгаре. Об этом сообщает пресс-служба правительства РТ.

Государственному советнику РТ представили два варианта благоустройства территории. Основным дополнением Шаймиева было то, что спуски к воде должны быть согласованы с местными самоуправлением и населением.

— Нужно красиво и органично увязать выход тропы к гостиничному комплексу. Начиная сейчас работы, не упустить из виду то, что дело идет к зиме, затем будет половодье. На набережной всегда должен быть учтен фактор природы и стихии, — выразил пожелания Шаймиев.