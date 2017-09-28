Наверх
В «Вечернем Урганте» обсудили свадьбу певицы Нюши на Мальдивах, где были чиновники из РТ
10:35, сегодня46
Минфин: до 2035 года доллар вырастет до 82,5 рублей
16:04, сегодня15
За месяц до показа «Матильды» в Казани раскуплена половина билетов на вечерние сеансы
14:52, сегодня8
Пьяный водитель спровоцировал ДТП в Зеленодольске, в котором пострадал ребенок
13:57, сегодня5
Александра Никифирова научит зрителей ТВ-3 не пропускать «Знаки судьбы»
В Казани обокрали машину министра связи Татарстана
12:46, сегодня29
Реклама
Миндортранс вывел из расписания электрички Казань – Йошкар-Ола – Табашино
12:09, сегодня5
Гендиректору и бухгалтеру «ВИМ-Авиа» предъявили обвинение
09:48, сегодня8
Главное развлекательное шоу ТВ-3 «Человек-невидимка» открывает свой 12-й сезон
Сегодня «Рубин» сыграет с «Амкаром» из Екатеринбурга
09:19, сегодня8
Защитник «Рубина» Сигурдссон вызван на матчи с Турцией и Косово
08:52, сегодня2
В Казани сегодня будет облачно и дождь
08:09, сегодня2
Где лучше чинить автомобиль казанцам
Новое место: бар «Прометей» с бутилированными коктейлями и авторским стрит-фудом
08:00, сегодня5
Казань заняла первое место в рейтинге городов по длине автобусных полос
17:37, 29.09.201749
В Казани ожидается +8 градусов
16:55, 29.09.20179
В Казани выпустили из СИЗО двух топ-менеджеров "Татфондбанка"
16:09, 29.09.201729
Полиция Нижнекамска задержала подозреваемого в убийстве 23-летней девушки
15:59, 29.09.201741
В Казани продали Приволжский рынок и торговый центр «Олимп»
15:56, 29.09.201732
В Казани на берегу Ноксы откроется новый парк
15:14, 29.09.201711
Татарский транспортный прокурор об офисе "ВИМ-Авиа" в Богатых Сабах: "Нарушений нет"
14:59, 29.09.201731
В Казани вновь горело здание бывшего артиллерийского училища
14:37, 29.09.201713
Около "Корстона" KIA сбила велосипедиста
14:00, 29.09.201732
"Пропавшая" по пути из Ульяновска в Казань девушка: меня не грабили, я была на турбазе
13:43, 29.09.201752
«Ростелеком» рассказал предпринимателям Татарстана об особенностях подключения онлайн-касс
13:14, 29.09.20174
Гидрометцентр РТ: "бабьего лета" ждать не стоит
13:05, 29.09.201710
СМИ: Минздрав запретил продажу лекарств по рецепту в аптечных киосках
12:39, 29.09.20179
В Татарстане сгорела 20-летняя девушка, помогавшая вытаскивать вещи из дома
11:26, 29.09.201714
В Центризбиркоме РТ утвердили нового председателя
11:06, 29.09.201720
В Набережных Челнах загорелся архив в поликлинике: эвакуированы 200 человек
10:40, 29.09.20177
В "Вечернем Урганте" высмеяли офис "ВИМ-Авиа" в полузаброшенном доме под Казанью
10:19, 29.09.201719
«ART City»: искусство жить
10:05, 29.09.20173
СМИ: в России хотят в четыре раза увеличить "стоимость" развода
09:32, 29.09.201735
В Казани торгово-гостиничный комплекс «Олимп» купили более чем за полмиллиарда рублей
09:12, 29.09.201711
Хватит ныть. Заведи свою команду на увеличение прибыли.
09:00, 29.09.20178
Кого вербуют экстремисты в Сети и как этого избежать? В ДУМ РТ обсудили угрозу терроризма
18:34, 28.09.201735
У дирекции по закупкам Казани нашли нарушения на 26 млн рублей
17:34, 28.09.201717
В Татарстане похолодает до -1 градуса
17:16, 28.09.201714
МВД: главу ГИБДД Чистополя накажут за угрозы водителю "Камаза"
16:19, 28.09.201781
Новые маршруты и удобное расписание: как изменится работа общественного транспорта Казани
15:59, 28.09.201727
Офис "ВИМ-авиа" нашли в полузаброшенном здании на окраине села в Татарстане
15:53, 28.09.201726
В Казани освободили из СИЗО еще двух сотрудников "ТФБ - Финанс"
15:32, 28.09.201714
В Казани спасли подростка, который сидел на краю балкона
15:03, 28.09.201719
Следственный комитет задержал гендиректора и бухгалтера «ВИМ-Авиа»: совладельцы скрылись
14:13, 28.09.201714
В Нижнекамске перерезали горло 23-летней девушке
13:55, 28.09.201720
В Татарстане до конца года запустят мусульманский телеканал
13:42, 28.09.201740
В Татарстане погиб пассажир "Камаза", который на ходу открыл дверь кабины
13:19, 28.09.20177
В Казани состоялся международный Молодёжный форумНефтегазстройпрофсоюза России
13:04, 28.09.20171
СМИ: В России могут ужесточить наказания в отношении уличных гонщиков
12:43, 28.09.201722
В Татарстане вандалы украли ногу у памятника писателю Ярославу Гашеку
11:41, 28.09.201719
В Казани к 2018 году изменится городская маршрутная сеть
11:33, 28.09.201741
Для студентов из Казани пустят специальный автобус с бесплатным Wi-Fi в Челны
11:11, 28.09.201710
«Ростелеком» обнуляет стоимость м интернет-трафика при просмотре «Интерактивного ТВ"
11:06, 28.09.2017
На строительство нового некрополя под Казанью потратят свыше четверти млрд рублей
10:59, 28.09.201746
В Татарстане пьяный водитель на "Ладе" насмерть сбил велосипедиста
10:29, 28.09.201714
В Татарстане подан иск о банкротстве «ВИМ Авиа», владельцы которого покинули Россию
10:22, 28.09.201725
Защитника "Ак Барса" Захарчука дисквалифицировали на восемь матчей за удар в голову
10:07, 28.09.20177
Казанский лукбук: 11-классник в объемной куртке, футболке с папоротником и сумкой belt bag
10:00, 28.09.2017
Путину предложили перенести Пороховой завод из Казани в Удмуртию
09:59, 28.09.201732
20 кухонь на одной улице Казани: гастро-экскурсия по Кремлевской Набережной
09:00, 28.09.201712
Министр здравоохранения РТ об обновлении поликлиник и отказе медиков лечить бесплатно
17:35, 27.09.201786
В Казани в метро пройдут "ночные учения" МЧС по подготовке к ЧМ-2018
17:20, 27.09.20178
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017
Люди, пытаются прыгнуть с 10-метровой вышки
16:49, 02.02.2017

Минфин: до 2035 года доллар вырастет до 82,5 рублей

Минфин: до 2035 года доллар вырастет до 82,5 рублей
16+

Министерство финансов РФ опубликовало прогноз основных параметров экономики на долгосрочный период. Об этом сообщает РБК.

Если верить сценарию развития минфина, то в 2017–2020 годах средний номинальный курс доллара будет составлять 64,8 руб., в следующую пятилетку — 71,5 руб., в 2026–2030 годах — 77,1 руб. в период 2031-2035 годах курс доллара вырастет до 82,5 рублей.

Отмечается при этом, что реальный курс рубля будет “относительно стабильным”. Повышение номинального курса доллара в прогнозе объясняется разницей в темпах роста цен в России и США.

Во втором прогнозе доллар вырастет с 68,4 рубля в 2017–2020-х до 84,2 рубля в 2031–2035 годах. В этом случае экономика России пострадает от “внешнего негативного шока”. Цена нефти Urals к 2031–2035 годам, по этому сценарию, опустится до $45,3 за баррель (при том что в предыдущие пятилетки она будет еще ниже), а темпы роста ВВП не превысят 1,5%.

Третий сценарий развития экономики РФ — целевой. Согласно нему, курс доллара в 2031–2035 годах составит 75,6 рубля. По этому сценарию условия для роста экономики «темпами не ниже среднемировых» создадут правительственные меры, которые будут направлены «на устранение ограничений для факторов производства».

Ольга Плешкова, 30.09.2017, 16:04
Тэги: Экономика
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин30 сентября 2017, 16:19
Оптимисты однако
1
1
Согласны с автором?
Горожанин30 сентября 2017, 16:23
Го8но а не министерство
1
2
Согласны с автором?
Димас люблю пивас30 сентября 2017, 16:26
Пора работать за границей или удаленно за доллары, а в России просто бабки тратить на алкоголь и женщин!
1
4
Согласны с автором?
Горожанин30 сентября 2017, 16:28
Я так понимаю, бедного населения, в ближайшие лет 10, станет ещё больше...................Трамп хватит уже устраивать геноцид населения в России................
2
2
Согласны с автором?
Димас люблю пивас30 сентября 2017, 16:28
У нас будет как в Таджикистане, только они ездят на заработки сюда, а мы будем ездить в Европу и Америку!
1
2
Согласны с автором?
Горожанин30 сентября 2017, 16:33
Ахахаххх ))). Не смешите мои тапочки! После выборов всё подоражает в разы, доллар в том числе. Клоуны млять ))
Лучший комментарий
1
13
Согласны с автором?
Горожанин30 сентября 2017, 16:34
В ответ на комментарий пользователя
У нас будет как в Таджикистане, только они ездят на заработки сюда, а мы будем ездить в Европу и Америку!
Развернуть
Если верить журналистам Росии24, если валить из страны, то надо либо в Швецию, либо в Данию или Норвению..................
1
4
Согласны с автором?
ВАХАБИТ30 сентября 2017, 16:37
Опять кастрюлеголовые на нашей ветке гадят .
4
1
Согласны с автором?
Горожанин30 сентября 2017, 16:37
80 рублей за бакс будет уже в следующем году!!!
1
5
Согласны с автором?
Горожанин30 сентября 2017, 16:56
Что тут гадать, катаклизмы случаются раз в 5-6 лет. Причем не обязательно связанные с курсом рубля. Что-то может резко подорожать в 3-5 раз.
1
0
Согласны с автором?
Димас люблю пивас30 сентября 2017, 17:00
В ответ на комментарий пользователя
Что тут гадать, катаклизмы случаются раз в 5-6 лет. Причем не обязательно связанные с курсом рубля. Что-то может резко подорожать в 3-5 раз.
Развернуть
Да все, у экономики этой страны нет никаких шансов, все умные люди свалят за бугор, останутся лишь дилетанты! Которые приведут старану в еще большую ..опу!
0
2
Согласны с автором?
Горожанин30 сентября 2017, 17:04
В ответ на комментарий пользователя
Да все, у экономики этой страны нет никаких шансов, все умные люди свалят за бугор, останутся лишь дилетанты! Которые приведут старану в еще большую ..опу!
Развернуть
Не переживай. Если в стране бродят денежные знаки нужно только суметь их взять.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин30 сентября 2017, 17:04
Поднятием экономики они до 2035 года заниматься не собираются видимо.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин30 сентября 2017, 17:05
Продолжаем голосовать за царю!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин30 сентября 2017, 17:09
В ответ на комментарий пользователя
Да все, у экономики этой страны нет никаких шансов, все умные люди свалят за бугор, останутся лишь дилетанты! Которые приведут старану в еще большую ..опу!
Развернуть
Иначе ты не захочешь работать, сопьешься еще. А так хорошие люди купят виллу на Мальдивах. А как ты распорядишься своими деньгами, если у тебя их систематически не отбирать, у тебя же нет фантазии?
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru