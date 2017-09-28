Минфин: до 2035 года доллар вырастет до 82,5 рублей

Министерство финансов РФ опубликовало прогноз основных параметров экономики на долгосрочный период. Об этом сообщает РБК.

Если верить сценарию развития минфина, то в 2017–2020 годах средний номинальный курс доллара будет составлять 64,8 руб., в следующую пятилетку — 71,5 руб., в 2026–2030 годах — 77,1 руб. в период 2031-2035 годах курс доллара вырастет до 82,5 рублей.

Отмечается при этом, что реальный курс рубля будет “относительно стабильным”. Повышение номинального курса доллара в прогнозе объясняется разницей в темпах роста цен в России и США.

Во втором прогнозе доллар вырастет с 68,4 рубля в 2017–2020-х до 84,2 рубля в 2031–2035 годах. В этом случае экономика России пострадает от “внешнего негативного шока”. Цена нефти Urals к 2031–2035 годам, по этому сценарию, опустится до $45,3 за баррель (при том что в предыдущие пятилетки она будет еще ниже), а темпы роста ВВП не превысят 1,5%.

Третий сценарий развития экономики РФ — целевой. Согласно нему, курс доллара в 2031–2035 годах составит 75,6 рубля. По этому сценарию условия для роста экономики «темпами не ниже среднемировых» создадут правительственные меры, которые будут направлены «на устранение ограничений для факторов производства».