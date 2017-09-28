В Казани обокрали машину министра связи Татарстана

27 сентября в Казани у торгового центра “Ягодная Слобода” неизвестные ограбили автомобиль заместителя министра информатизации и связи Татарстана Азата Мугинова. Об этом сообщает kznlive.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что преступление произошло в период с 20:20 до 20:35 у дома 150/2 по улице Краснококшайская. Неизвестные вскрыли автомобиль Hyundai Solaris и похитили портфель с документами, банковскими картами, два сотовых телефона, планшет, ноутбук и 200 долларов. Приблизительная сумма ущерба составляет 24 тысячи рублей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье “Кража”.