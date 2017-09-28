Гендиректору и бухгалтеру «ВИМ-Авиа» предъявили обвинение

Генеральному директору Александру Кочневу и главному бухгалтеру Екатерине Пантелеевой авиакомпании «ВИМ Авиа» предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвокатов подозреваемых.

Как считает следствие, Кочнев и Пантеева продолжали продавать билеты на рейсы авиакомпании, хотя знали, что у авиакомпании нет денег для закупки топлива.