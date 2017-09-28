Защитник «Рубина» Сигурдссон вызван на матчи с Турцией и Косово

Защитник “Рубина” Рагнар Сигурдссон получил вызов на тренировки национальной сборной Исландии для участия в отборочных матчах на чемпионат мира 2018. Сборной предстоит сыграть два матча: 6 октября против Турции, а 9 октября запланирована встреча с Косово.

Для сборной Исландии матчи станут решающими в борьбе за путевку на чемпионат мира. В двух предыдущих матчах серии команда проиграла сборной Финляндии и выиграла у Украины.

Ранее вызов в сборную России получили Магомед Оздоев, Фёдор Кудряшов и Владимир Гранат, в молодежную сборную России вызван Рифат Жемалетдинов, в сборную Австрии вызван Мориц Бауэр, сообщает пресс-служба футбольного клуба.