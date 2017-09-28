В Казани на берегу Ноксы откроется новый парк

Завтра в Казани откроется парк "Весна" на берегу реки Нокса в одноименном жилом комплексе, открытие состоится в 10.30 по адресу ул.А.Аббасова, 12. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Парк будет поделен на 3 части: для активного отдыха, семейных прогулок и набережную, первая из которых открывается в этом году. В парке также имеются аллеи и велодорожки, экстрим-парк, детская игровая зона, уютные скамейки.

Для выгула домашних животных будет организована отдельная площадка, по всей территории парка для безопасности будут установлены видеокамеры.