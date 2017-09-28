Татарский транспортный прокурор об офисе «ВИМ-Авиа» в Богатых Сабах: «Нарушений нет»

Для соответствующих проверок прокуратура выезжала в центральный офис авиакомпании в Москве

Татарский транспортный прокурор Максим Ковалюк сегодня прокомментировал расположение офиса авиакомпании "ВИМ-Авиа" в полузапрошенном здании в Богатых Сабах, по его словам, никаких нарушений не было.

- Когда мы узнали, что авиакомпания зарегистрирована в Татарстане, конечно, заинтересовались.Выехали в Сабинский район, видели этот офис. Обращались в соответствующие органы за разъяснением ситуации: а допустимо ли так, что руководство авиакомпании, все управление находится не на территории постановки в налоговом органе? Нам разъяснили — по этому вопросу нарушений нет, - цитирует "Бизнес Online" слова Ковалюка.

Для соответствующих проверок прокуратура выезжала в центральный офис авиакомпании в Москве.

Напомним, в полузаброшенном здании оказались всего две комнаты. Одна из них оказалась заброшенной и пустой, а во второй сидели две сотрудницы местных коммунальных служб. Они пояснили, что "офис" авиакомпании расположен именно в этой соседней комнате, причём местное управление ЖКХ сдает её "ВИМ-авиа" в аренду. Своим арендодателям представители перевозчика платят исправно, без задержек, по 15 тысяч в месяц.

ВИМ-авиа» задолжала шести банкам около 7 млрд рублей. Уголовное дело о хищении в компании было передано в центральный аппарат Следственного комитета. Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну и в настоящее время находятся за границей.

28 сентября Министерство транспорта сообщило, что самолеты авиакомпании «ВИМ Авиа» продолжат регулярные полеты до 15 октября, с 16-го числа перевозки прекратятся.