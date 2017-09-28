«Пропавшая» по пути из Ульяновская в Казань девушка: меня не грабили, я была на турбазе

Стали известны подробности "пропажи" 25-летней девушки, которая исчезла по пути из Ульяновска в Казань, выяснилось, что отравления и ограбления, о котором сообщали ульяновские СМИ, не было, об этом ProKazan.ru сообщил представитель BlaBlaCar, водителя которого первоначально обвинили в нападении.

- По дороге домой из Казани в Ульяновск меня никто не грабил, я жива и здорова. Вся проблема заключалась в том, что я, передумав в назначенный день вернуться домой, и решив еще задержаться в Казани, отправилась с друзьями на турбазу, и имела неосторожность не предупредить об этом родных, так как давно живу одна. Я не подумала, что из-за неполадок со связью и разрядившегося телефона меня начнут разыскивать по двум городам, да еще и писать в газеты, - сообщила девушка.

Отмечается, что все началось с поста в соцсетях, который оставила знакомая девушки, где просила помочь разыскать свою подругу.

- Она случайно оказалась впутанной в эту историю, в стремлении помочь, она, видимо, просто запуталась в большом потоке непроверенной информации, - рассказала жительница Ульяновска.

Уже после этого сообщения начали распространяться по Интернету, об инциденте написали ряд ульяновских СМИ.