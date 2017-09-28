«Ростелеком» рассказал предпринимателям Татарстана об особенностях подключения онлайн-касс

«Ростелеком» организовал практический семинар «Онлайн-кассы: инструкция к применению» для бизнес-сообщества Татарстана. Эксперты оператора, руководители Управления Федеральной налоговой службы по РТ и поставщики кассового оборудования поделились информацией о новом порядке использования контрольно-кассовой техники в соответствии с поправками в 54-ФЗ. Напомним, что, по новым правилам, все кассовые аппараты должны с 1 июля 2017 года передавать электронные копии чеков онлайн в налоговую инспекцию.

В семинаре приняли участие представители более 70 предприятий и организаций: от небольших магазинов до крупных федеральных ритейлеров. Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Республике Татарстана ПАО «Ростелеком» Эмиль Хайруллов проинформировал собравшихся об особенностях выбора каналов передачи данных и тарифов при подключении онлайн-касс.

«Первые месяцы использования онлайн-касс показали, насколько важен выбор качественного интернет-подключения. По информации операторов фискальных данных, до 90 процентов всех проблем их клиентов связаны с нестабильной работой интернета, кассовые аппараты в какой-то момент могут просто перестать отправлять электронные чеки, – отметил Эмиль Хайруллов. – «Ростелеком» предлагает надежные варианты подключения: по мобильной сети и через оптику. Последний вариант, с высокой скоростью передачи данных и безлимитным трафиком, идеально подойдет для зоны неуверенного приема сигнала мобильной сети связи».

По словам Эмиля Хайруллова, при покупке кассового аппарата стоит обратить внимание на сетевые интерфейсы: Ethernet, USB, Wi-Fi, SIM и пр. Чем больше выбор интерфейсов, тем проще подойти к вопросу выбора технологии подключения.

Для организаций, использующих онлайн-кассы, «Ростелеком» разработал специальные тарифы. Стоимость предложений варьируется от 75 до 150 рублей в месяц в зависимости от объема мобильного трафика.

Проконсультироваться по выбору наиболее оптимального тарифа и способа подключения можно по телефонам: (843) 229-19-00, 8-800-200-3000.

*Текст материала предоставлен партнером