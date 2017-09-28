Гидрометцентр РТ: «бабьего лета» ждать не стоит

При этом начало октября будет солнечным и без дождей

В Татарстане "бабьего лета" ожидать не стоит, оно закончилось еще в середине сентября, об этом сообщил глава Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь, сообщает пресс-служба КФУ.

- Активного тепла, которое можно назвать "бабьим летом", в ближайшее время ждать не стоит. Другое дело, что, по предварительному прогнозу, к началу октября на территории республики установится антициклон, – рассказал руководитель метеорологической службы Татарстана.

Антициклон принесет достаточно прохладные, тем не менее нормальные для октября, температуры воздуха с небольшими ночными минусами и слабоположительными дневными температурами не выше 5 – 7 градусов. При этом будет ясно и относительно сухо.