Гидрометцентр РТ: «бабьего лета» ждать не стоит

При этом начало октября будет солнечным и без дождей
В Татарстане "бабьего лета" ожидать не стоит, оно закончилось еще в середине сентября, об этом сообщил глава Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь, сообщает пресс-служба КФУ.
- Активного тепла, которое можно назвать "бабьим летом", в ближайшее время ждать не стоит. Другое дело, что, по предварительному прогнозу, к началу октября на территории республики установится антициклон, – рассказал руководитель метеорологической службы Татарстана.
Антициклон принесет достаточно прохладные, тем не менее нормальные для октября, температуры воздуха с небольшими ночными минусами и слабоположительными дневными температурами не выше 5 – 7 градусов. При этом будет ясно и относительно сухо.
Ранее Гидрометцентр РТ опубликовал проноз погоды на ближайшие месяцы, зимой, в частности, ожидаются температуры около нормы.В декабре средняя температура в Татарстане будет 9,6 градуса мороза – около нормы, в январе также около нормы – в среднем 13,6 градуса мороза, февраль – около нормы – в среднем 12,3 градуса мороза. При этом в марте средняя месячная температура в республике прогнозируется выше нормы – 5,7 градуса мороза.