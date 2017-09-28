В Центризбиркоме РТ утвердили нового председателя

За кандидатуру Шагиахметова проголосовали все 14 членов Центризбиркома

Сегодня в Казани на первом заседании нового состава Центральной избирательной комиссии РТ был утверждени новый председатель - им стал экс-глава Национального банка Татарстана Рт Мидхат Шагиахметов.

За кандидатуру Шагиахметова проголосовали все 14 членов Центризбиркома. Срок полномочий нового состава ЦИК РТ — 5 лет.

Напомним, что в состав ЦИК РТ входят 14 членов с правом решающего голоса. Половина назначается Госсоветом, половина – президентом республики. Ранее ЦИК Татарстана возглавлял Экзам Губайдуллин, экс-член Совета федерации от республики и бывший глава аппарата президента Татарстана.