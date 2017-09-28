В Набережных Челнах загорелся архив в поликлинике: эвакуированы 200 человек

В Набережных Челнах загорелось подвальное помещение архива в поликлинике №3, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожар начался около 9:50, из здания были эвакуированы около 200 человек. В 10:18 пожар был локализован.

Причина инцидента выясняется.