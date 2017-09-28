В Казани девушке сделали предложение на премьере фильма "Крым", об этом сообщает телеканал "Звезда".

Парень по имени Роман договорился с администрацией одного из кинотеатров города, и ему разрешили в рекламный ролик перед фильмом вставить его собственный маленький фильм.

Сразу после видеоролика парень предложил девушке выйти за него замуж. Отмечается, что пара встречается уже 3 года, свадьба состоится зимой этого года.