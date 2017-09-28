СМИ: в России хотят в четыре раза увеличить «стоимость» развода

Пошлину за иск о расторжении брака собираются увеличить с 600 до 2,5 тыс. рублей

Верховный суд России предложил увеличить размер государственной пошлины при подаче искового заявления, в частности, за расторжение брака придется заплатить в четыре раза больше - с 600 до 2,5 тыс. рублей. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что за обращение с требованием о взыскании алиментов предлагается отдавать вдвое больше, чем сейчас - со 150 до 300 рублей. Однако больше всего может вырасти пошлина за спор о дорогом имуществе в арбитражном суде. Сейчас она составляет 33 тыс. рублей плюс 0,5% от суммы, которая превышает 2 млн рублей, но не более 200 тыс. рублей. ВС предлагает снять этот верхний лимит. Если предложение ВС будет поддержано, спор в арбитражном суде на 100 млн будет стоить 533 тыс. рублей.

Аналогично суд предлагает поступить и с госпошлиной на имущественные споры дороже 1 млн рублей в судах общей юрисдикции. Сейчас за их рассмотрение истцу придется заплатить 13,2 тыс. рублей плюс 0,5% от суммы, превышающей 1 млн, но не более 60 тыс. рублей.

Увеличится и "стоимость" обжалования решений судов. Сейчас госпошлина при подаче апелляционной или кассационной жалобы не зависит от размера иска и составляет 150 рублей для граждан и 3 тыс. рублей — для организаций. ВС предлагает увязать ее размер с суммой спора: при апелляции придется отдать 50% от заплаченной ранее госпошлины, при кассации — 100%, а при жалобе в КС — 150%. Подача надзорной жалобы обойдется уже в 200% от изначального размера госпошлины.

Эксперты считают, что Верховный суд таким образом хочет снизить нагрузку на судей, однако нововведение может обернуться и снижением доступности правосудия для россиян.

Специалисты уверены, что инициатива Верховного суда не отвечает гражданским требованиям и действует лишь в интересах судебной системы.

Законопроект об увеличении госпошлин планируется обсудить на заседании пленума ВС РФ в начале октября.