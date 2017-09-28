В Казани торгово-гостиничный комплекс «Олимп» купили более чем за полмиллиарда рублей

В Казани торгово-гостинчичный комплекс «Олимп» на улице Зорге в Казани продан за 538 млн рублей. Об этом сообщил конкурсный управляющий ООО «ТК „Олимп"» Александр Волчков, передает «Коммерсант».

Отель и ТК с парковкой за 387 млн рублей приобрела аффилированная с «Унистроем» компания — ООО «АИ Менеджмент». Приволжский рынок с участком земли в 11,8 тыс. «квадратов» за 151 млн рублей купил Гафур Меджидов.

Напомним, комплекс «Олимп» принадлежал экс-депутату Казгордумы Ильгизу Минкину. Его компания разорилась из-за невыплаченных Сбербанку валютных кредитов, которые были взяты на строительство гостиницы и торгового центра. Кстати, ранее стартовая цена помещения составляла 1,7 млрд рублей.