У дирекции по закупкам Казани нашли нарушения на 26 млн рублей

Контрольно-счетная палата Казани выявила у Дирекции по конкурентной политике и закупкам города Казани за последние два года нарушений на 26,1 млн рублей, отчет коллегии размещен на портале палаты.

Большая часть нарушений связана с несоблюдением требований бюджетного законодательства и нарушениями порядка ведения бухгалтерского учета. Нарушения процедур закупок составили 718,5 тыс. рублей. Неэффективное использование бюджетных средств допущено на сумму 105,2 тыс. рублей.

В документе отмечается, что на данный момент приняты меры по устранению нарушений на общую сумму 423,7 тыс. рублей.